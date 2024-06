Antonello Lovato: chi è l'uomo indagato per aver abbandonato (amputato) Satnam Singh. Il padre: "Una leggerezza"

Prima sfruttato, senza contratto regolare e con paghe da fame, e poi abbandonato morente sul ciglio della strada, con un arto amputato e le gambe fratturate. Una morte tremenda e ingiusta, quella di Satnam Singh, il bracciante indiano di 31 anni deceduto ieri, mercoledì 19 giugno, all'ospedale San Camillo di Roma.

La morte di Satnam Singh

L'uomo era arrivato in condizioni disperate dopo un incidente sul lavoro avvenuto in un'azienda agricola di borgo Santa Maria: dopo l'infortunio avvenuto lunedì, invece di essere portato in ospedale, era stato abbandonato in strada senza che gli fossero prestati soccorsi. L'arto, staccato di netto da un macchinario avvolgiplastica nell'azienda agricola Lovato, era stato lasciato accanto a Singh poggiato su una cassetta della frutta, un dettaglio agghiacciante di una vicenda di ferocia e sfruttamento.

La morte di Singh infatti non può essere catalogata come una semplice morte sul lavoro. È qualcosa di molto peggiore: un immigrato irregolare senza permesso di soggiorno, sfruttato quotidianamente nei campi e nelle aziende agricole. Lui e la moglie, anche lei irregolare e "assunta" nella stessa azienda, avrebbero voluto quel permesso di soggiorno, fondamentale in Italia per poter lavorare senza essere schiavizzati da imprenditori senza scrupoli. Così il 31enne era costretto a lavorare "in nero", quindi senza contratto, senza ferie, malattia o altri diritti, con la paga e l'orario che venivano decisi dal datore di lavoro.

Chi è Antonello Lovato

Proprio quel datore di lavoro, Antonello Lovato, titolare dell'omonima azienda agricola, che adesso risulta indagato dalla procura di Latina per omissione di soccorso e omicidio colposo. Accuse pesanti che potrebbero aggiungersi a quelle relative alle violazioni delle disposizioni in materia di lavoro irregolare: infatti, mentre gli immigrati irregolari sono costretti ad accettare certe condizioni per lavorare, i datori di lavoro lo fanno per scelta, non per necessità. Risulta poco chiaro, almeno dalle visure disponibili online, il numero di dipendenti regolarmente assunti nell'azienda che si trova in strada del Passo 31, a Borgo Santa Maria, in provincia di Latina.

Renzo Lovato, padre dell'indagato, ha parlato ai microfoni del Tg1, definendo l'incidente "una leggerezza costata cara a tutti". Frasi che hanno scatenato l'indignazione sui social, sia per il contenuto, sia per la decisione del telegiornale di mandare in onda l'intervista. Il titolare dell'azienda si sarebbe giustificato con i carabinieri, dicendo di aver abbandonato il bracciante agonizzante per timore di altri guai, visto che il dipendente lavorava "in nero" ed era senza permesso di soggiorno. Una motivazione che, se confermata, andrebbe soltanto ad aggravare la posizione del datore di lavoro, che in tal modo avrebbe agito per nascondere un altro reato.

La ricostruzione

Ma cosa è successo nelle campagne i provincia di Latina? Come ricostruito dai carabinieri, lunedì Satnam Singh stava lavorando nell'azienda agricola, quando è stato agganciato dal macchinario avvolgi plastica a rullo, trainato da un trattore, che gli ha tranciato il braccio destro e schiacciato gli arti inferiori. Invece di chiamare l'ambulanza, il datore di lavoro (o chi per lui), ha fatto caricare su un furgone il 31enne insieme alla moglie e al braccio amputato, riposto in una cassetta di plastica dii quelle utilizzate per contenere la frutta. Ma invece di andare in ospedale, la coppia è stata abbandonata sul ciglio della strada a Cisterna di Latina, nei pressi della loro abitazione.Soltanto in quel momento la moglie ha chiamato i soccorsi, con il lavoratore indiano è stato trasportato d'urgenza con una eliambulanza all'ospedale San Camillo di Roma.

Le indagini continuano, mentre la Regione Lazio ha annunciato che si occuperò di sostenere le spese per i funerali del 31enne: "'Il presidente della Regione Lazio, Francesco Rocca, e l’assessore all’Agricoltura, Giancarlo Righini, esprimono le condoglianze, a nome dell’Amministrazione regionale, alla moglie e ai familiari del bracciante agricolo di Latina, tragicamente scomparso. La Regione Lazio ribadisce la ferma condanna per l’accaduto, confermando il suo impegno nella lotta al caporalato e per la sicurezza dei lavoratori di ogni comparto produttivo. Il presidente Rocca rende noto che l’Amministrazione regionale si farà carico delle spese funebri e, una volta individuati i responsabili, si costituirà parte civile nel processo a loro carico''. Una morte che poteva essere evitata, una tragedia che nasce da fenomeni deprecabili, come lo sfruttamento e il caporalato, e che ormai sono diventati una prassi nel nostro Paese, un "cancro" diffuso da Nord a Sud, senza distinzioni.