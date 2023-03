Antonello, morto a 24 anni nella cava: "L'hanno ucciso, non è incidente sul lavoro"

Orosei, provincia di Nuoro, costa orientale della Sardegna. Antonello Mereu aveva 24 anni ed era di Dorgali: il giovane operaio venne trovato morto in una cava nove anni fa, era il 13 marzo 2014. Secondo una nuova ipotesi, tutta da dimostrare, non fu un incidente sul lavoro, bensì un omicidio, un'azione efferata condotta da terzi, volontariamente. Una nuova perizia indica che le lesioni al cranio non sarebbero compatibili con l'incidente sul lavoro, sarebbe invece stata un'azione violenta e volontaria di ignoti.

Le indiscrezioni circolavano da giorni sui quotidiani locali. La tesi degli esperti nominati dalla giudice è stata presentata ieri in aula, in tribunale a Nuoro. Da tempo sono stati iscritti nel registro degli indagati il titolare dell'azienda e due dipendenti per la presunta violazione di normative sulla sicurezza nei cantieri. Ma i consulenti ritengono che non fu affatto una verga volata mentre Mereu tagliava con il filo diamantato i blocchi di marmo a colpirlo alla testa e ucciderlo, bensì un'aggressione con un punteruolo o un cacciavite. L'assassino lo avrebbe sorpreso da dietro, e il rumore infernale che c'è in ogni cava quando il filo diamantato è in funzione avrebbe fatto sì che Mereu non si accorgesse nemmeno dell'arrivo del presunto killer. Ma siamo nel campo delle ipotesi, perché in quella cava non si entrava "liberamente", e la battaglia di perizie è davvero solo all'inizio.

Sul risultato dei periti concordano le difese degli imputati, ma non la pm, tanto meno l'avvocato che tutela la famiglia di Mereu, Pietro Salis. "La perizia - dice il legale di parte civile - è avvenuta sulla base del materiale probatorio depositato e delle foto raccolte durante l'autopsia dal medico legale, che aveva parlato di compatibilità della ferita con la verga anche se non aveva escluso l'ipotesi delittuosa. Noi siamo perplessi sull'ipotesi di aggressione che va a cozzare con le testimonianze acquisite: l'ultimo collega che vede Antonello intorno alle 7 del mattino lo ritrova pochi minuti dopo disteso a terra in una pozza di sangue e sappiamo che alla cava non si entra o si entra a piacimento. Per questo insistiamo per l'incidente sul lavoro: Antonello era il lavoratore più giovane ed è stato lasciato solo senza aver avuto formazione specifica per utilizzare quei macchinari". Tra due mesi la prossima udienza.