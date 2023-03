Nuovi guai per Antonino Demelas, indagato per la scomparsa di Marina Castangia

Antonino Demelas, già in carcere per abusi su minore e indagato per la scomparsa della compagna Marina Castangia, è accusato anche di una rapina commessa a Selargius, comune alle porte di Cagliari, nel febbraio del 2016. A carico dell'uomo, che oggi ha 70 anni, è stata emessa dal Gip del capoluogo sardo un'ordinanza di custodia cautelare in carcere per rapina, lesioni personali e porto illegale d'arma. Nel corso del "colpo", messo a segno ormai più di sette anni fa, l'anziano proprietario di casa venne legato e imbavagliato da quattro banditi che si fecero consegnare le chiavi della cassaforte e fuggirono dopo aver trafugato 4 fucili, una pistola e 60 euro.

Come spiega l'Unione Sarda, gli accertamenti condotti dal Ris di Cagliari su un guanto in lattice e sulla federa di un cuscino utilizzata per trasportare la refurtiva, erano state trovate tracce di Dna riconducibili a due soggetti all'epoca ignoti. Una di queste sarebbe risultata compatibile con l'impronta del fratello di Demelas. Da qui l'ordinanza di custodia cautelare che ha raggiunto il 70enne già in carcere con la pesante accusa di abusi sessuali su minore.

La scomparsa di Marina Castangia

A giugno dello scorso anno, Antonino Demelas era stato indagato anche per la scomparsa di Marina Castangia, una parrucchiera di 60 anni, originaria di Cabras (Oristano), svanita nel nulla a maggio 2021 da Mogorella. Demelas era stato iscritto nel registro degli indagati per omicidio volontario. Su questo caso tuttavia non sono finora emersi elementi di rilievo a carico dell'uomo. Da allora della 60enne non si sono più avute notizie.