Trovato morto in casa: cadavere in decomposizione, aperte tutte le piste

A lanciare l'allarme sono stati alcuni vicini che non lo vedevano da giorni e che sentivano un forte e cattivo odore provenire dall'abitazione. Sul posto sono arrivati i carabinieri, i vigili del fuoco e il 118.

Ad Arbus, nel sudovest della Sardegna, un uomo è stato trovato morto nelle case popolari di via Rinascita. La vittima è un 67enne, Antonio Atzori. Non si esclude nessuna ipotesi, compresa quella di un omicidio. Possibile però che il decesso sia stato causato da un malore.

Una ventina d'anni fa Antonio Atzori era rimasto in un caso di cronaca: aveva accoltellato il fratello. In passato era stato a sua volta ferito a colpi di coltello, per futili motivi.

La morte di Atzori potrebbe risalire a parecchi giorni fa, il cadavere era in decomposizione.

