Antonio e Caterina Calò uccisi a colpi d'arma da fuoco in casa

Tutto fa pensare che si tratti di duplice omicidio. Una coppia, marito e moglie, sono stati trovati morti in casa nelle campagne di Serranova, frazione di Carovigno, in provincia di Brindisi. Sul posto sono intervenuti i carabinieri di Carovigno dopo che l'allarme è stato lanciato da un parente. Le vittime sono Antonio Calò, 64 anni, e la moglie Caterina, 70 anni. La tragica scoperta dei corpi senza vita è stata fatta nella serata di ieri. Sul posto anche gli agenti della polizia locale.

I militari hanno transennato la zona per permettere agli inquirenti di svolgere le indagini utili a ricostruire la vicenda. Secondo quanto apprende BrindisiReport l'allarme sarebbe stato lanciato da uno dei fratelli che abita nelle vicinanze. L'uomo nella mattinata di ieri non ha trovato il familiare al bar così come era sua abitudine fare. Attorno alle 18.30, preoccupato, si è recato a casa della coppia ma bussando alla porta non ha ricevuto risposta, così ha chiesto l'intervento del 112.

La coppia sarebbe stata uccisa da colpi di arma da fuoco, e l'arma utilizzata non è stata trovata: ciò porterebbe a escludere l'ipotesi di un gesto volontario, ma le indagini sono soltanto all'inizio. Sul posto anche il pubblico ministero di turno.