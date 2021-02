Antonio Catricalà: l'ex sottosegretario morto suicida nel suo appartamento

Il corpo senza vita di Antonio Catricalà, ex sottosegretario alla presidenza del Consiglio ed ex garante dell'Antitrust, è stato trovato nel suo appartamento in via Antonio Bertoloni, nel quartiere Parioli a Roma. Sul posto la polizia e gli agenti della scientifica impegnati nei rilievi per ricostruire l'esatta dinamica dell'accaduto. Catricalà, secondo quanto si apprende da fonti investigative, si sarebbe suicidato sparandosi un colpo di pistola alla testa sul balcone della sua abitazione. La Procura di Roma ha aperto un fascicolo di indagine.

Chi era Catricalà: dall'Antitrust al governo agli Aeroporti di Roma

Nato a Catanzaro, sessantanove anni compiuti lo scorso 7 febbraio, Antonio Catricalà ha ricoperto l'incarico di presidente dell’Autorità garante della concorrenza e del mercato per sei anni, dal 2005 al 2011. Nel suo lungo curriculum anche una duplice esperienza come sottosegretario alla presidenza del Consiglio, prima con il governo Berlusconi - dal 2001 al 2005 - poi con l'esecutivo guidato da Mario Monti, dal 2011 al 2013.

Sposato e con due figlie, Catricalà dal 2019 era anche presidente di Adr, la società che gestisce l'aeroporto di Fiumicino. Laureato in giurisprudenza a 22 anni, è stato anche magistrato del Consiglio di Stato e viceministro dello Sviluppo economico durante il governo di Enrico Letta nel 2013. Magistrato del Consiglio di Stato dal 2014, ha poi esercitato la professione di avvocato. Nel settembre del 2014 è stato candidato dal centrodestra a giudice della Corte Costituzionale.

"Ho appreso in questo istante che purtroppo è mancato Antonio Catricalà che ha rivestito ruoli istituzionali molto importanti come avvocato, magistrato del Consiglio di Stato, dirigente e anche politico italiano. Vorrei osservare per lui un minuto di silenzio", ha detto il presidente del Senato, Elisabetta Casellati. "A nome mio personale e di tutta l'assemblea va il cordoglio e la vicinanza alla famiglia. Purtroppo non è una bellissima giornata questa", ha aggiunto Casellati dopo il lungo applauso dell'aula.

"Grande amico, grande servitore dello Stato, Antonio Catricalà lascia un incolmabile vuoto in tutti quelli che lo hanno conosciuto e hanno avuto l'onore e il privilegio di lavorare con lui. È un dolore fortissimo". Così il ministro della Pubblica amministrazione Renato Brunetta alla notizia della morte.