Lite in casa: uccide il fratello con un colpo di pistola al collo

Una lite in casa tra due fratelli è terminata con un brutale omicidio a Mondragone, in provincia di Caserta. Nella serata di ieri, martedì 11 giugno, un uomo di 54 anni, Antonio Cennami, ha aperto il fuoco con la sua pistola calibro 9 contro il fratello Luigi, di 50 anni, freddandolo con un colpo al collo. Una vera e propria esecuzione, come racconta la collega Anna Grippo su CasertaNews, a cui è seguita la fuga del killer. Dopo aver ucciso il fratello il 54enne si è dato alla fuga a bordo di uno scooter, per poi raccontare ai familiari il folle gesto appena commesso.

La vittima è stata colpita da un colpo d'arma da fuoco al collo. Sulla vicenda indagano i carabinieri del locale reparto territoriale. La salma è stata portata all'istituto di medicina legale di Caserta per l'esame autoptico che sarà effettuato domani da Omero Pinto. Il presunto responsabile è stato fermato questa mattina mentre vagava per Mondragone dopo essersi reso irreperibile. Nei suoi confronti la procura di Santa Maria Capua Vetere ha emesso un provvedimento di fermo per omicidio aggravato e porto abusivo di armi. I carabinieri sono al lavoro per ricostruire l'esatta dinamica dei fatti e per trovare la pistola da cui è partito il colpo fatale.