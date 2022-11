Uccide la madre a coltellate e nasconde il corpo in un sacco dei rifiuti

Antonio Cometti, un ragazzo di 25 anni, ha ucciso a coltellate la madre Marina Mouritch, 53enne italiana di origine lettone, nel primo pomeriggio di ieri, mercoledì 23 novembre 2022, e ha poi nascosto il cadavere in un sacco nero dell'immondizia nella cucina di casa. È accaduto nel centro di Gabiano Monferrato, nell'Alessandrino. Dopo l'accaduto, il ragazzo si è recato nella vicinissima caserma carabinieri a costituirsi, con i vestiti ancora sporchi di sangue.

I militari della compagnia di Casale Monferrato, guidati dal capitano Valerio Azzone, e del nucleo investigazioni scientiche del comando provinciale di Alessandria hanno trovato il corpo e, nell'abitazione, anche il coltello utilizzato per uccidere la donna, con una lama di circa 30 centimetri. Non è detto che sia stata l'unica arma utilizzata per l'assassinio. Sul corpo della donna sono stati trovati evidenti segni di difesa. Secondo il medico legale intervenuto sul posto le è stata fatale una coltellata al collo che le ha reciso la giugulare. Il cascinale è stato sequestrato.

La pubblico ministero Anna Caffarena della procura di Vercelli, che coordina le indagini, ha disposto l'autopsia sul cadavere. In precedenza, non risultano dissidi o alterchi tra madre e figlio, che era seguito da tempo dai servizi psichiatrici di Casale Monferrato e anche da un professionista privato per precedenti crisi depressive. Ad assisterlo ora è l'avvocato Fabrizio Amatelli.

Al momento dell'accaduto in casa non c'era il marito della donna e padre del ragazzo, Pasquale Cometti, che lavora nell'azienda agricola del vicino castello e ora è sconvolto. L'uomo ha trovato ospitalità da alcuni amici in queste giornate tragiche.