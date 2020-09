La vendetta del coinquilino: perché Antonio De Marco ha ucciso Eleonora Manta e Daniele De Santis

È stato un duplice delitto realizzato con spietatezza e assenza di compassione e pietà quello di Antonio De Marco. Lo studente 21enne di scienze infermieristiche ha ucciso Eleonora Manta e Daniele De Santis perché ha un'indole "violenta e insensibile ad ogni richiamo": la sua azione è stata meticolosamente programmata e la premeditazione è provata dagli oggetti rinvenuti sul luogo del delitto. Questo dice il decreto di fermo del giudice delle indagini preliminari di Lecce, aggiungendo che in cinque foglietti manoscritti c'era un meticoloso programma del delitto ed era programmata anche la pulizia del luogo dell'omicidio con acqua bollente e candeggina. L'uomo ha confessato. La notizia della confessione è stata confermata dalla Procura. Ieri sera al termine della conferenza stampa era stato lo stesso Procuratore ad augurarsi che il giovane potesse confessare.

Come Antonio De Marco ha ucciso Eleonora Manta e Daniele De Santis

Anche le striscette stringitubo e il cappuccio ritrovati sul luogo del delitto provano, secondo il Gip, la premeditazione. Secondo quanto ricostruito dagli inquirenti, infatti, il presunto omicida, il 21 enne Giovanni Antonio De Marco aveva vissuto per quasi un anno in affitto in una delle stanze dell'appartamento dove successivamente i due giovani avevano deciso di andare a vivere insieme. Per almeno due mesi De Marco ed Eleonora Manca sarebbero stati coinquilini perché la ragazza si appoggiava nell'altra stanza dell'appartamento. La convivenza tra i due, però, non sarebbe stata facile. Daniele De Santis aveva quindi deciso di non rinnovare il contratto al giovane e di tenere l'appartamento per sé e la fidanzata.

Omicidio di Daniele De Santis ed Eleonora Manta: L’uomo arrestato sarebbe un conoscente della coppia. Conferenza stampa del procuratore di #Lecce. Aggiornamenti dall’inviato di #chilhavisto. pic.twitter.com/IDDAG9WT5o — Chi l'ha visto? (@chilhavistorai3) September 28, 2020

In base a questa ricostruzione De Marco avrebbe agito per vendetta. "Il 3 luglio - si legge nell'ordinanza di custodia cautelare emessa nei confronti di Antonio De Marco, il 21enne studente di Scienze infermieristiche arrestato lunedì sera perché sospettato del crimine, e che è citata dall'agenzia di stampa Agi - sul proprio profilo personale del social network Facebook De Marco Giovanni Antonio pubblicava un post tratto dal blog 'Universo psicologia' dal titolo 'il desiderio di vendetta' che stigmatizzava tale sentimento, riportando il seguente commento: 'Un piatto da servire freddo...è vero che la vendetta non risolve il problema ma per pochi istanti ti senti soddisfatto' accompagnandolo con due faccine sorridenti". Sul copricapo che portava De Marco aveva disegnato con un pennarello rosso una faccina sorridente.

"L'assassino ha inseguito le vittime per casa"

Sempre nel decreto di fermo si descrive la ferocia dell'assassino che ha inseguito le vittime per casa e le ha finite appena fuori dall'appartamento. Secondo i giornali Antonio De Marco aveva intenzione anche di "firmare" il delitto lasciando una scritta sul muro ma è stato disturbato dai vicini accorsi dopo aver sentito le urla di Eleonora.

C'è un precedente famoso: anche la Family di Charles Manson "firmava" i suoi delitti con le scritte sui muri e dopo l'omicidio Tate scrisse i versi di Helter Skelter, canzone dei Beatles. Secondo il Gip il delitto è stato perpetrato "per mero compiacimento".

"La notizia del fermo arrivata ieri sera ha sconvolto tutto il paese, qui la gente è incredula", ha detto all'Adnkronos il sindaco di Casarano Ottavio De Nuzzo dopo il fermo del 21enne Antonio De Marco originario del paese dell'entroterra salentino accusato del duplice omicidio dei fidanzati Daniele De Santis e Eleonora Manta uccisi il 21 settembre scorso nell'appartamento di via Montello dove da poco la coppia si era trasferita e dove De Marco aveva vissuto fino a qualche settimana fa. "Non conosco direttamente il ragazzo ma la sua famiglia si, sono persone che conducono una vita tranquilla", ha detto il sindaco.

