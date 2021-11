"Violentò altre quattro donne": nuova ordinanza di custodia cautelare per Di Fazio

Avrebbe commesso altre quattro violenze sessuali. Con questa accusa una nuova ordinanza di custodia cautelare è stata emessa nei confronti di Antonio di Fazio, l'imprenditore farmaceutico rinviato a giudizio con il rito immediato dopo essere stato arrestato a maggio con l'accusa di aver narcotizzato e violentato una studentessa della Bocconi di 21 anni, nel suo appartamento in centro a Milano.

Il manager è accusato di aver stuprato la ragazza usando il pretesto di uno stage formativo nella sua azienda, la Global Farma, e poi rendendola incosciente con una dose massiccia di tranquillanti per abusare di lei e fotografarla. Il nuovo provvedimento, emesso dal giudice per l'indagine preliminare di Milano Chiara Valori, è in corso di notifica e riguarda un filone dell'indagine, anche per tentato omicidio, condotta dai carabinieri e coordinata dalla Procura.

Dopo la denuncia della studentessa, si erano fatte avanti altre presunte vittime spiegando agli investigatori di aver subìto violenze e maltrattamenti. Su questi casi sono stati condotti accertamenti da parte degli investigatori, fino all'emissione della nuova ordinanza di custodia cautelare.