Brandizzo, il tecnico di Rfi ammette in lacrime: "Non mi avevano dato l'autorizzazione"

"No, non me l'avevano data l'interruzione della linea". Secondo quanto riporta il Corriere della Sera, in un articolo firmato da Giusi Fasano, così il tecnico di Rfi-Rete ferroviaria italiana Antonio Massa nella serata del 31 agosto, il giorno dopo la strage di Brandizzo (Torino), avrebbe ammesso in lacrime davanti ai magistrati di aver dato il via libera agli operai sapendo che la linea non era stata interrotta. È in quel momento che l'uomo - che la sera della tragedia era l'addetto di Rfi presente sul posto in qualità di "scorta cantiere" - è passato da testimone a indagato. Il secondo indagato è Andrea Girardin Gibin, capocantiere della Sigifer, la ditta del Vercellese per la quale lavoravano le cinque vittime.

L'incidente ferroviario di Brandizzo è costato la vita a cinque operai della Sigifer di Borgo Vercelli, investiti e uccisi nella notte tra mercoledì 30 e giovedì 31 agosto da un treno mentre stavano eseguendo alcuni lavori di manutenzione sui binari. La tesi dei pm è che lavorare senza che fosse arrivato il permesso formale fosse una prassi, non un'eccezione. Da quanto sta emergendo dallo sviluppo delle indagini, infatti, quello di Brandizzo non sarebbe stato un caso isolato: in altre occasioni è capitato che lavori sui binari cominciassero nonostante il passaggio di treni, secondo la procura di Ivrea. Un aspetto che i magistrati dovranno approfondire, insieme a criteri e modalità di formazione del personale.

Una circostanza che sembra confermata anche dal video girato da una delle vittime la sera dell'incidente, nel quale si sente una voce fuori campo dire "tanto io lavoro sul pari", con un evidente riferimento a un binario identificato in quel tratto con il numero 2. La voce sembra quella che più tardi avvertirà: "Ragazzi, se vi dico 'treno' andate da quella parte".

