Professore si sente male a scuola, si accascia e muore

Ha accusato un malore improvviso durante una lezione ed è morto. Antonio Negro, 59 anni, per tutti Tonio, docente del liceo "Eliano Luzzatti" di Palestrina (Roma), ha perso la vita venerdì 23 febbraio mentre era a scuola. Il professore si trovava in classe, quando ha detto agli alunni di non sentirsi bene e si è recato in bagno. È uscito dall'aula e, poco dopo, si è accasciato a terra e ha perso conoscenza. Sono stati prontamente allertati i soccorsi: sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 che purtroppo non hanno potuto fare nulla per salvarlo.

Chi era il prof Antonio Negro

Il prof Tonio Negro, originario di San Cassiano in provincia di Lecce, da tempo si era trasferito a Genazzano con i suoi genitori. Insegnava arte sia all'istituto Luzzatti di Palestrina che all'istituto Agrario E. Sereni di San Vito Romano, dove era anche vicepreside. Tanti i messaggi di cordoglio apparsi in queste ultime ore da parte dei suoi ragazzi, dei colleghi e di tutti coloro che lo conoscevano anche nell'ambito dell'associazionismo e degli scout, settori nei quali era da sempre impegnato.

I colleghi del professore hanno voluto ricordarlo con queste parole: "Sei andato via cosi all'improvviso e hai lasciato un enorme vuoto dentro di noi. Non ci sono parole sufficienti per esprimere il dolore di perderti, caro amico, collega e insegnante. Cercheremo la forza nei tuoi ricordi, nel tuo sorriso e nel tuo affetto. Sarai sempre nel nostro cuore, nessuno potrà mai dimenticarti", si legge sul sito internet della scuola di Palestrina.