Anwar Megbli non ce l'ha fatta: il calciatore è morto dopo l'incidente in scooter

Non ce l'ha fatta Anwar Megbli, il giovane calciatore in forza alla Juniores Nazionale dell'Us Livorno. Il 18enne, le cui condizioni erano apparse disperate fin da subito, è deceduto nel pomeriggio di ieri, lunedì 5 giugno, all'ospedale pisano di Cisanello. I medici hanno fatto il possibile per cercare di salvargli la vita dopo il tragico tamponamento tra il suo scooter, sul quale viaggiava insieme ad un amico, e un'auto, avvenuto nella mattina di domenica scorsa, 4 giugno, lungo l'Aurelia tra San Vincenzo e Donoratico. Purtroppo però Anwar, giunto con l'elisoccorso a Pisa, non ce l'ha fatta. L'altro giovane che era con lui a bordo del mezzo a due ruote invece è tuttora ricoverato in condizioni gravi nel reparto rianimazione dell'ospedale di Livorno. Intanto la procura ha aperto un fascicolo per appurare le responsabilità di quanto accaduto all'alba di domenica.

Tra i primi a ricordarlo il Livorno calcio, squadra nella quale il 18enne militava: "No, non si può morire a 18 anni. Oggi, in seguito a un tragico incidente stradale tra San Vincenzo e Donoratico nella notte tra sabato e domenica, ha perso la vita Anwar Megbli, attaccante classe 2005 degli Juniores nazionali dell’Unione Sportiva Livorno 1915, nella scorsa stagione aggregato alla prima squadra in diverse occasioni. Tutta la società esprime le più sentite condoglianze alla famiglia in questo momento di profondo dolore".

Condoglianze anche dal Castiglioncello calcio, squadra nella quale il 18enne aveva militato con le giovanili: "Ti vogliamo ricordare così - si legge sul profilo Fb della società -, festeggiante dopo una vittoria nel derby ottenuta grazie al tuo magico piede mancino". Lo stesso ha fatto la società di calcio a 5 Boca Livorno, che porgendo le più sentite condoglianze ha espresso il proprio cordoglio: "Ai familiari, agli amici ed alla stessa società amaranto rivolgiamo un forte abbraccio in questo momento di dolore".