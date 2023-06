Tragico schianto in scooter: morte cerebrale per il giovane calciatore Anwar Megbli, gravissimo l'amico

Ricoverato in ospedale a Pisa in condizioni disperate, Anwar Megbli: il 18enne di Rosignano e attaccante delle giovanili del Livorno è rimasto coinvolto in un incidente sulla Variante Aurelia - tra Donoratico e San Vincenzo, nel territorio comunale di Castagneto Carducci (Livorno) - all'alba di domenica 4 giugno. Anwar Megbli era insieme a un amico a bordo di uno scooter che si è scontrato con un veicolo.

Fin dal primo momento le condizioni di Megbli (18 anni compiuti a marzo) sono apparse molto gravi, al punto che è stato allertato l'elisoccorso Pegaso che l'ha trasportato all’ospedale di Pisa. Verifiche in corso per lo stato di morte cerebrale. L'altro ragazzo invece è stato portato al pronto soccorso di Cecina in codice rosso, le sue condizioni sono molto gravi.

Sul posto anche la polizia stradale per tutti gli accertamenti del caso. La dinamica è tutta da ricostruire. I due ragazzi tamponati da un'auto sono finiti prima contro il lunotto anteriore della macchina, poi sbalzati sull'asfalto. Lo scooter (se trattasi di cinquantino in teoria non avrebbe potuto circolare sulla Variante Aurelia) è rimasto incastrato, in piedi, tra le lamiere dell'auto: segno che l'impatto è stato violentissimo. Il trentenne alla guida della Ford Focus sarebbe risultato positivo all'alcol test.