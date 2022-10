Anziana incatenata al letto: la nuora agli arresti domiciliari, il figlio indagato

La nuora e il figlio dell'anziana trovata incatenata al letto martedì a Ortona, in provincia di Chieti, sarebbero accusati di sequestro di persona e maltrattamenti in famiglia. La donna è agli arresti domiciliari, mentre il figlio è indagato a piede libero per gli stessi reati.

Per la nuora questa mattina, in tribunale a Chieti, si è tenuta l'udienza di convalida dell'arresto. Rispondendo alle domande del giudice, la donna avrebbe spiegato che la suocera, una 85enne con problemi di salute, "veniva assicurata al letto quando rimaneva sola, per evitare che si facesse del male come già accaduto". A riferirlo alla stampa, all'uscita dal tribunale, è stato l'avvocato Rocco Giancristofaro che assiste l'indagata.

I familiari, che abitano in un appartamento nello stesso palazzo in cui l'anziana era immobilizzata da catene, raramente la lasciavano da sola. Lunedì una segnalazione è arrivata ai carabinieri di Ortona che sono intervenuti nell'abitazione e hanno liberato l'anziana. L'85enne è stata ricoverata in ospedale.