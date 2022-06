Anziana di 99 anni trovata imbavagliata in casa e legata a una sedia

Quando la vicina di casa è entrata in casa l'ha trovata legata ed imbavagliata a una sedia nel suo appartamento. A subire le violenze è stata un'anziana signora di 99 anni, rapinata nella sua casa di Centocelle, a Roma, da una coppia di malviventi che si sono dati alla fuga. I fatti sono andati in scena nel primo pomeriggio di mercoledì, intorno alle 14. Secondo una prima ricostruzione, i due uomini sarebbero entrati nell'abitazione della donna, in via dei Lauri, periferia est della Capitale, forzando la porta di casa. Una volta dentro si sarebbero trovati di fronte l'anziana proprietaria di casa ma anziché fare marcia indietro hanno deciso comunque di portare a termine il "lavoro". E non hanno avuto pietà, neanche nei confronti di una donna quasi centeneria.

L'anziana è stata rapinata di una catenina d'oro con ciondolo e di un paio di orecchini che aveva addosso. I due l'hanno poi imbavagliata continuando a frugare nell'appartamento in cerca di oggetti di valore. Poi sono fuggiti. È stata una vicina di casa, udito il trambusto, a dare l'allarme. La porta dell'appartamento era stata lasciata aperta. La donna era lì, legata a una sedia. Sequestrata in casa.

La vicina ha liberato l'anziana e chiamato il 112. In via dei Lauri sono arrivati gli agenti del commissariato Torpignattara che hanno raccolto la testimonianza della vittima, mentre gli investigatori della polizia scientifica hanno setacciato l'appartamento a caccia di tracce utili lasciate dalla coppia di malviventi. I due rapinatori, descritti come "due uomini italiani", al momento sono riusciti a far perdere le loro tracce. A parte lo spavento l'anziana vittima non ha riportato conseguenze fisiche.