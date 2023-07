"Venite, mia madre è morta, è colpa mia": anziana legata al letto, arrestata la figlia

"Venite, mia madre è morta, è stata colpa mia, solo mia". A Stella, piccolo comune in provincia di Savona, un'anziana è stata trovata senza vita in casa dai carabinieri per cause ancora da accertare (si ipotizza un malore), mentre la figlia, una donna di 60 anni, è stata arrestata per maltrattamenti aggravati e sequestro di persona.

È una storia di degrado e disperazione quella che arriva dal Savonese.Tutto è iniziato domenica mattina, intorno alle 9, quando la figlia della donna deceduta ha allertato le forze dell'ordine con una chiamata al 112. Secondo la prima ricostruzione dei fatti, l'anziana sarebbe stata legata al letto e immobilizzata. Si ipotizza che abbia tentato di alzarsi e che il decesso sia avvenuto in conseguenza di un malore.

La figlia, in preda al panico, avrebbe tagliato la corda che legava la madre al letto tentando di praticarle le prime manovre di rianimazione. Poi ha chiamato i soccorsi. Quando però non c'era più nulla da fare. Gli inquirenti arrivati sul posto (un'abitazione isolata, raggiungibile solo a piedi) hanno trovato una situazione di forte degrado. Secondo quanto accertato, l'anziana viveva in una stanza di pochi metri quadrati, senza alcun altro oggetto che non fosse un letto in precarie condizioni igieniche. Sarebbe stata oggetto di maltrattamenti protratti nel tempo. La figlia avrebbe detto di aver legato la madre per evitare che potesse rimanere vittima di incidenti domestici. A quanto sembra, come documentato da una foto diffusa dagli stessi carabinieri, di notte la 60enne bloccava la porta con una sbarra di ferro per evitare che la madre potesse uscire.

