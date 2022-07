Anziana uccisa in casa e lasciata in una pozza di sangue, arrestata la figlia

Maria Teresa Maurella, 80 anni, è stata uccisa nella sua casa di San Benedetto del Tronto (Ascoli Piceno). Qualcuno si è avventato su di lei con un oggetto e l'ha colpita ripetutamente fino a lasciarla senza vita in un lago di sangue sul pavimento. Quel qualcuno per gli inquirenti è la figlia Daniela Multarini, 48 anni. La donna avrebbe confessato, ma senza dare dettagli o spiegazioni. E' stato di arresto e si trova ricoverata in ospedale in stato confusionale.

Quella che si sta componendo agli occhi degli inquirenti è una storia di degrado familiare e, a quanto pare, problemi di natura psichiatrica mai affrontati. Tutto accade ieri, 7 luglio. Maria abita con la figlia in un appartamento di via della Pace, in una zona periferica di San Benedetto del Tronto. I vicini sentono delle urla e chiamano le forze dell'ordine. Il corpo senza vita dell'anziana viene ritrovato riverso a terra all'interno dell'abitazione. La figlia non è in casa, ma è comunque nello stesso stabile. Poco prima che i soccorritori facessero la macabra scoperta ha inveito anche contro un vicino ed è stata bloccata da altre persone. Poliziotti e personale del 118 la portano al pronto soccorso dell'ospedale cittadino. Dice qualcosa, ammette di avere ucciso la mamma, ma pronuncia - da quanto emerge - anche frasi senza senso. Poco dopo viene emesso nei suoi confronti il provvedimento di arresto. E' accusata di omicidio volontario.

Secondo gli inquirenti Maria Teresa Maurella e figlia Daniela hanno litigato e la 48enne ha colpito a morte l'anziana. Una prima ispezione cadaverica ha evidenziato la presenza di un'ampia ferita alla testa, causata da un oggetto contundente, e alcuni tagli in varie parti del corpo, probabilmente prodotti da un coltello; anche la figlia presentava delle lievi ferite, sempre causate da un'arma da taglio. Sembra che la figlia avesse manifestato problemi di natura psichica, ma non risulta che fosse in cura o che il nucleo familiare fosse seguito dai servizi sociali. E' stata disposta l'autopsia sul corpo della vittima, mentre è stata ascoltata anche l'altra figlia dell'anziana, rientrata da qualche giorno a San Benedetto dall'Australia.