Anziana uccisa in casa, arrestato un uomo ritrovato nudo e sporco di sangue in strada

Una donna di 80 anni è stata uccisa nella sua casa nel foggiano. I carabinieri hanno arrestato il sospetto omicida, un uomo ritrovato mentre si aggirava per strada nudo e sporco di sangue. È accaduto a San Giovanni Rotondo dove il corpo della donna è stato ritrovato nel suo appartamento al piano terra. L'80enne sarebbe stata uccisa per soffocamento. Come riporta Foggia Today, il fatto è accaduto in un'abitazione situata in via Matteotti, proprio alle spalle del Comune.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri che hanno avviato le indagini del caso e, poco dopo, hanno bloccato un ragazzo in evidente stato confusionale, completamente nudo e sporco di sangue, che inveiva contro chiunque capitasse a tiro. "Non è un bel giorno per la nostra comunità", ha commentato affranto il sindaco, Michele Crisetti. Prima di irrompere a casa dell'anziana, l'aggressore avrebbe cercato di entrare in altre due abitazioni, dalle quali sarebbe stato però allontanato. Gli investigatori stanno cercando ora di ricostruire la dinamica dell'accaduto.