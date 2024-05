I due anziani aggrediti e presi a pugni senza motivo: uno è gravissimo, l'altra ha subito fratture al volto

È ricoverato in ospedale, in pericolo di vita, l'anziano di 91 anni rimasto vittima di una violenta aggressione avvenuta la mattina del 1° maggio nel centro storico di Napoli. La vittima, padre del titolare del bar Fiorillo, era sull'uscio della porta del locale in via Santa Maria di Costantinopoli quando un ragazzo di 25 anni, tedesco e senza fissa dimora, lo ha colpito non è chiaro se con un pugno o con una spinta.

La dinamica dei fatti è ancora da ricostruire nel dettaglio. Sta di fatto che il 91enne è caduto a terra procurandosi una emorragia cerebrale. Dopo l'arrivo dei carabinieri il 25enne ha tentato la fuga e poi ha provato a colpire con calci e pugni i militari intervenuti sul posto che poi sono riusciti a bloccarlo. A suo carico non risulterebbero precedenti. Il movente dell'aggressione è tuttora ignoto.

Il 91enne è stato trasferito in codice rosso all'ospedale Cardarelli dove si trova attualmente in prognosi riservata e in pericolo di vita. L'arrestato è in carcere. Al momento deve rispondere di resistenza e lesioni gravissime.

Il precedente due giorni fa a Trieste

Solo due giorni fa a Trieste si era registrata un'altra aggressione analoga. Un'anziana di 85 anni è stata infatti colpita con un pugno da un cittadino afghano di 32 anni che sembrerebbe affetto da disagi psichici. Il grave episodio è avvenuto martedì 30 aprile, alle sei del mattino, in via Flavia. Il nipote ha raccontato a TriestePrima che la donna era uscita con il cagnolino quando "un uomo incappucciato le si è avvicinato e le ha sferrato un pugno così, dal nulla, e lei si è ritrovata improvvisamente a terra. Non ha neanche avuto il tempo di vederlo in faccia perché era intenta a guardare cosa faceva il suo cane".

L'anziana, ha riferito il nipote, "ha subito fratture facciali, al setto nasale, allo zigomo e alla mandibola, nei prossimi giorni dovrà essere operata. Non si capacita di questo gesto, se sei una persona anziana e indifesa non ti aspetti di essere aggredito in questa maniera". Il 32enne è stato ora denunciato.