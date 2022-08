Anziani picchiati e lasciati senza cibo nella rsa degli orrori

Anziani presi a schiaffi, insultati, lasciati senza cibo per punizione. E' quanto accadeva, secondo un'indagine condotta dalla polizia, in una rsa della provincia di Catania. La direttrice, 62 anni, è stata arrestata ed è ai domiciliari con l'accusa di maltrattamenti aggravati dal fatto di essere stati commessi nei confronti di anziani o di persone con disabilità.

L'indagine, condotta dai poliziotti della squadra mobile-sezione III reati contro la persona, è nata alla denuncia del familiare di un ospite della struttura. L'anziano è finito in ospedale per una frattura vertebrale. Il parente si è insospettito e ha chiesto aiuto alle forze dell'ordine. I successivi approfondimenti investigativi, coordinati dal pool specializzato della procura, hanno svelato un quadro fatto di violenze. Dalle indagini è emerso che l'indagata "avrebbe colpito con schiaffi e spintoni gli ospiti, ricorrendo a ingiurie, umiliazioni gratuite e fino alla violenza fisica. Quando qualche anziano ospite della struttura osava disubbidire alle regole sarebbe stato punito con il divieto di pranzare con gli altri o gli sarebbe stato imposto di rimanere a letto, senza colazione". In sostanza, con la sua condotta, l'indagata avrebbe generato uno stato di "prostrazione, soggezione e sofferenza nelle persone affidate alle sue cure, particolarmente vulnerabili per età e anche per la circostanza di essere lontane dai propri familiari".

In un'occasione, dopo che un'anziana era entrata nella cucina della struttura, dirigendosi al lavabo per bere un po' di acqua, l'indagata avrebbe incominciato a raccogliere con entrambe le mani, usate a mo' di contenitore, l'acqua corrente, e per ben due volte avrebbe versato l'acqua sulla testa dell'ospite, urlandole contro: "Tu sei nata maleducata, tu dici che sei signora, ma non sei stata mai signora tu...Mai!", e ancora "Io ne ho viste femmine maleducate, ma non come a te... C'è il Signore che ci pensa, magari ci pensasse il Signore! Io maleducate ne ho viste, ma non come a te (…) hai tutte le forme di un animale tu... tutte precise, hai tutte le forme di un animale".