I due anziani morti dopo aver bevuto detergente per le mani

Due anziani ospiti di una casa di riposo di Ovada, in provincia di Alessandria, sono morti dopo aver bevuto da una bottiglia di disinfettante per le mani, credendo fosse acqua. Il fatto è avvenuto nel marzo 2020, in piena prima ondata di coronavirus, ma è stato reso noto oggi da Pier Sandro Cassulo, consigliere comunale del gruppo Ovada Viva. Una terza persona sarebbe rimasta intossicata senza gravi conseguenze. Cassulo ha presentato un'interrogazione in comune chiedendo di sapere se l'amministrazione si costituirà parte civile nel processo.

Nella vicenda, sulla quale sono in corso le indagini della procura di Alessandria, sarebbe indagata una lavoratrice della struttura, l'Ipab (Istituto pubblico di assistenza e beneficenza) Lercaro di Ovada. La struttura pubblica fa capo a un commissario straordinario nominato dalla regione Piemonte e si costituirà parte civile nel processo (nel quale l'Ipab non è imputata), anche per tutelare l'immagine dell'ente.

"Tempo fa - ha spiegato il consigliere Cassulo - avevamo chiesto l'istituzione di una commissione speciale sulla rsa, perché i dati sui bilanci ci avevano preoccupato. Il commissario straordinario ci aveva comunicato in via riservata che tre ospiti avevano bevuto da una bottiglia di disinfettante. Uno solo si è salvato. Una famiglia si è costituita parte civile".

La lavoratrice coinvolta, ha concluso Cassulo, "è stata sospesa e poi allontanata. C'è un'indagine della magistratura ed è stato il commissario a informarci della costituzione di parte civile da parte dei famigliari di uno dei deceduti".