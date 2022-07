I vicini sentono cattivi odori: fratello e sorella trovati morti in casa

Un fratello e una sorella, entrambi anziani, sono stati trovati senza vita, in avanzato stato di decomposizione in un appartamento di via Venero a Monreale, vicino Palermo. Si tratta di Paola e Giuseppe Tofaro, rispettivamente di 89 ed 83 anni. A dare l'allarme sono stati i vicini di casa, che da tempo sentivano cattivi odori provenire da quella casa. I carabinieri per entrare hanno forzato la finestra e hanno trovato i due cadaveri. Sembra che siano morti per cause naturali.