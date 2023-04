Anziano aspetta la moglie in auto: arrivano due ragazzi e lo massacrano di botte

I carabinieri sono riusciti a individuare i presunti autori di una brutale aggressione ai danni di un anziano avvenuta lo scorso 12 aprile a Olbia (Sassari). Un pestaggio apparentemente senza motivo, come emerge dalla ricostruzione dei miliari. Ma andiamo con ordine.

La dinamica

I fatti si sono svolti in via Monferrato intorno a mezzogiorno. Secondo quanto ricostruito, la vittima era in auto col finestrino abbassato e stava aspettando che la moglie uscisse dal dentista. All'improvviso è stato avvicinato da due ragazzi che senza proferire parola hanno iniziato a picchiarlo con una violenza inaudita. Solo l'intervento di una donna che si trovava di passaggio ha convinto i due a smetterla di colpirlo e allontanarsi.

La prognosi e le indagini

L'uomo, di circa 70 anni, è stato subito soccorso e trasportato all'ospedale Giovanni Paolo II di Olbia: ha riportato una frattura al setto nasale nonché lievi versamenti emorragici al cranio per una prognosi di 30 giorni.

Le indagini sono partite subito. Gli inquirenti hanno passato al setaccio le telecamere delle vie limitrofe e raccolto le testimonianze di passanti e commercianti della zona. Così, a un paio di settimane dai fatti, sono riusciti a stringere il cerchio sui due presunti colpevoli: si tratta di un italiano di 19 anni e un bosniaco di 20 anni. I due sono stati denunciati dai carabinieri per lesioni in concorso.