Anziano “buttato” in un cassonetto dei rifiuti per divertimento: il video pubblicato sui social

A Napoli un anziano è stato gettato in un cassonetto dell’immondizia posto ai lati della strada, tra le risate generali. È il video shock che ha mandato in onda la trasmissione tv ‘Mattino Cinque News’. Le immagini sono state girate dagli amici dei due ‘aggressori’ e sono state sempre da loro pubblicate su Tik Tok. Come se per loro fosse una semplice bravata, un gioco per trascorrere il tempo o peggio ancora di un semplice video per creare interazioni sui social. Si tratta in realtà di un atto vile e spregevole. Pochi secondi di riprese che però danno pienamente il senso di quanto è accaduto.

Nelle immagini si vedono due ragazzi che prendono di peso un signore dai capelli bianchi, tra i suoi tentativi di ribellione. I giovani però sono più forti e prendendolo uno da un lato e uno dall’altro lo alzano fino a trascinarlo verso un cassonetto dell’immondizia, uno di quelli grandi che ancora oggi a Napoli è posto ai lati delle strade. Lo trascinano e lo gettano di peso all’interno. L’intera sequenza delle immagini, dal tentativo di ribellione dell’uomo dai capelli bianchi, fino a quando le telecamere si spengono, ha come sottofondo le risate di scherno di quelli che devono essere gli amici dei due aggressori.

Nel gruppetto probabilmente anche ragazze, lo si evince dal tono della risata. Il filmato è stato poi segnalato dal consigliere regionale Francesco Borrelli, ormai specializzato nel pescare on line filmati che denunciano fatti illegali o anche esaltazioni della criminalità organizzata. Borrelli ha commentato: “Ancora un video vergognoso, realizzato a quanto ci segnalano nel Napoletano, postato su Tiktok la cui dinamica è fin troppo chiara: la vittima è presa in braccio di prepotenza e costretta a entrare in un cassonetto dei rifiuti, tra le risate scroscianti dei protagonisti e degli astanti. L’uomo in evidenti difficoltà chiede a gesti di essere aiutato ad uscire ma lo si continua a riprendere e a divertirsi mentre annaspa tra i rifiuti. L’ ‘eroico’ gesto viene naturalmente esibito come un trofeo sui social. Vergogna, vergogna e ancora vergogna questa è la sola reazione a un simile vigliaccata".

Il filmato, originariamente pubblicato su Tik Tok, ha fatto poi in breve il giro delle altre piattaforme social condiviso da un certo numero di utenti anche per dimostrare sdegno. E in effetti non sono mancate reazioni di incredulità e di disgusto nei confronti di questo episodio di violenza. Dopo la denuncia di Borrelli e le reazioni sdegnate degli utenti il video è stato rimosso da TikTok ma risulterebbe ancora presente sulle altre piattaforme. Intanto è stata avviata un’indagine da parte delle forze dell’ordine per risalire agli aggressori e ai componenti della banda, a partire proprio da chi ha pubblicato il filmato sui social.