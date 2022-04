Anziano trovato decapitato nel suo garage e dilaniato dalla sega a nastro

Un 75enne è stato trovato decapitato nel suo garage a Collazzone, in provincia di Perugia. Il suo corpo è stato straziato da una sega a nastro utilizzata per tagliare la legna, La Procura della repubblica di Spoleto ha aperto un'inchiesta sull'episodio, su cui stanno indagando i carabinieri di Todi. Al momento si ipotizza un incidente, anche se non si esclude l'ipotesi di un gesto volontario.