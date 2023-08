Un anziano di 74 anni si masturba dietro a un cespuglio: multa da capogiro

Si masturbava al parco ed è stato denunciato e multato per diecimila euro. Nella giornata di venerdì 18 agosto, i poliziotti della questura di Sondrio hanno sanzionato un uomo di 74 anni per atti osceni in luogo pubblico commessi all'interno del Parco Bartesaghi. Gli operatori della pattuglia in e-bike, che dal mese di agosto sono in servizio nelle aree verdi della città e sul sentiero Valtellina, nonché nelle zone del centro storico non accessibili con una pattuglia in auto, durante il servizio di controllo del territorio all'interno del Parco Bartesaghi, nelle prime ore del pomeriggio di venerdì hanno sorpreso e bloccato un uomo che, abbassati i pantaloni e mostrando così le parti intime, stava praticando atti di autoerotismo nascosto da un cespuglio.

L'uomo, già segnalato all'autorità giudiziaria per precedenti analoghi, è stato identificato e sanzionato amministrativamente per diecimila euro. L'autorità amministrativa competente provvederà ora a ricevere il pagamento della sanzione.

Continua a leggere su Today.it...