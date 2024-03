Un anziano è stato ucciso durante una lite in famiglia

Una banale lite familiare culminata in omicidio. Un anziano di 87 anni è stato ucciso con una coltellata dritta al cuore, durante un litigio avvenuto nella sua abitazione. È successo nella giornata del 24 marzo a Carmiano, in provincia di Lecce. La vittima è Espedito Tornatora. Secondo quanto emerso dalle prime indagini degli inquirenti, l'uomo si trovava in casa con la moglie, con cui stava litigando.

Al momento poche informazioni sono note riguardo all'episodio. I carabinieri della stazione locale stanno ascoltando i parenti della vittima per cercare di ricostruire l’accaduto. Al piano superiore dello stesso stabile dove si è verificato l'omicidio, abitano anche i figli della coppia. I carabinieri li stanno ascoltando insieme al magistrato di turno per ricostruire la dinamica dell'accaduto il risalire all'autore del delitto.