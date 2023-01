Lo smartwatch che allerta in automatico i soccorsi: boom di falsi allarmi

La nuova applicazione di alcuni smartphone di ultimissima generazione fa impennare le richieste di aiuto alla centrale di pronto intervento. È quanto registrato in questi giorni dalla provincia autonoma di Trento, che richiama l’attenzione su questo fenomeno da parte degli sciisti e dei frequentatori delle valli innevate in questo periodo invernale.

Che cosa sta succedendo? Che ci sia un aumento delle richieste di intervento al numero 112, quello della Centrale unica di emergenza, è normale perché non solo siamo in alta stagione ma è periodo di montagna e di sport invernali. Per cui è fisiologico che aumentino il numero di persone che si fanno male. Ma secondo i dati c’è un aumento medio delle chiamate rispetto al periodo autunnale che è anomalo: più 30%.

Il problema non sono le richieste vere e proprie ma i nuovi cellulari. Infatti gli orologi di nuova generazione sono stati predisposti in modo tale da rilevare gli incidenti. In pratica il cellulare è in grado di rilevare un urto da parte di chi indossa il telefono. Se la persona dovesse avere per esempio un incidente in macchina, il cellulare sarebbe in grado di rilevarlo e allerterebbe in automatico i soccorsi.

Così anche per chi cade sulla neve ma nella stragrande maggioranza dei casi si tratta di falsi allarmi, che gli operatori sono comunque chiamarti a gestire, verificando le coordinate e ricontattando il numero dal quale proviene la telefonata, spesso senza però ottenere alcuna risposta. Da inizio stagione i casi di questo tipo sono stati oltre un centinaio, con picchi di dieci chiamate al giorno.

Quando gli operatori dell'112 richiamano gli utenti, nella maggior parte dei casi ricevono conferma che si è trattato di un lieve impatto a terra oppure non ottengono alcuna risposta, poiché nel frattempo lo sciatore si è già rialzato per proseguire la corsa lungo gli impianti innevati. L'invito rivolto ai possessori di smartwatch è dunque di gestire consapevolmente l'applicazione installata sul proprio dispositivo, interrompendo la chiamata all'112 se non si rende necessario l'intervento dei sanitari.