Appuntamenti "privati", agenzie complici: così mister carta d’identità gestiva l'anagrafe

Un’agenda "nera", parallela a quella ufficiale. Sopra c’è una lista di utenti che potranno avere o rinnovare la carta d’identità in tempi record. A compilarla è un dipendente di un ufficio anagrafico comunale, su indicazione di alcune agenzie di Roma nord che vendono appuntamenti per rinnovare la Cie. Basta pagare dai 30 ai 50 euro a una di queste società: in cambio “il nostro funzionario di riferimento”, che riceve rigorosamente dopo l’orario di chiusura, ci riserverà un appuntamento entro un paio di mesi, contro gli 8-10 attualmente necessari tramite i canali convenzionali. Un sistema ben rodato quello scoperto dal team inchieste di Romatoday, che andava avanti da anni.

Tutto emerge a metà gennaio, quando alcuni giorni di assenza del dipendente fanno saltare la meticolosa organizzazione. Gli utenti che si sono rivolti alle agenzie per ottenere documenti rapidi si recano alla sede anagrafica di via Enrico Bassano. C’è chi esibisce la ricevuta dell’appuntamento, chi un sms di conferma in cui l’impiegata del caf che ha gestito la pratica specifica - oltre a data, ora e indirizzo dell’ufficio municipale - anche a chi fare rifarimento. Lui però, lo chiameremo Carlo, in quei giorni non c’è. E a La Storta scoppia il caos. Gli utenti che hanno pagato per trovare quella disponibilità si arrabbiano, vogliono la carta di identità promessa. Ira ed urla. Qualcuno minaccia di andare dai carabinieri. Invece la segnalazione viene inoltrata alla redazione di Dossier. Ecco quello che abbiamo scoperto.