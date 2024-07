Entra nella caserma dei carabinieri, sradica le piante e accoltella un appuntato

È stata una notte decisamente movimentata quella appena trascorsa ad Ottaviano, comune della città metropolitana di Napoli. Un ragazzo di 18 anni, già noto alle forze dell'ordine, è stato arrestato dopo aver aggredito un carabiniere nella caserma locale. Poco prima della mezzanotte, il giovane ha scavalcato il muro di cinta della caserma dei carabinieri. Visibilmente agitato, ha iniziato a sradicare le piante e a colpire altri oggetti presenti nel giardino della struttura militare. All'interno della caserma, un appuntato scelto dei carabinieri e un giovane carabiniere di servizio hanno notato la scena dalle telecamere di sicurezza e hanno allertato la centrale operativa.

Carabiniere accoltellato da un ragazzo nella caserma di Ottaviano (Napoli)

Nel frattempo il ragazzo si è accasciato a terra, dando l'impressione di essere stato colto da un malore. I due carabinieri sono quindi subito intervenuti per prestargli soccorso ma, una volta avvicinatisi, lui li ha aggrediti accoltellando l'appuntato al fianco destro. Ne è seguita una breve colluttazione, durante la quale i due militari sono riusciti a disarmare l'aggressore, per poi immobilizzarlo e ammanettarlo. Il 18enne, affetto da problemi psichici, è stato sottoposto agli arresti domiciliari in attesa di giudizio.

L'appuntato scelto ferito è stato trasportato d'urgenza all'ospedale di Nola. Le sue condizioni sono stabili. Al momento il militare resta ricoverato sotto osservazione.