L'Aquila, auto piomba nel cortile di un asilo: cosa è successo

Città dell’Aquila sotto shock per un tragico incidente avvenuto nel pomeriggio nel cortile della scuola dell'Infanzia di Pile in via Salaria Est. Un'auto lasciata parcheggiata in strada, in discesa, si sarebbe messa in movimento, non si sa ancora come, travolgendo la recinzione dell'asilo e piombando su alcuni bambini, tutti di età compresa tra i 3 e i 5 anni. L'auto sfrenata sarebbe stata parcheggiata da una donna per andare a prendere il figlio più piccolo. All'interno della vettura, però, sarebbe rimasto il figlio più grande di 8 -10 anni. Morto un bambino di 4 anni, un altro è in gravi condizioni. Altri quattro risultano feriti ma non in pericolo di vita.

L'Aquila, morto un bambino di 4 anni

Attorno alle ore 14.30 di oggi pomeriggio un’auto, una Volkswagen 'Passat' station wagon, è piombata nel cortile dell'asilo comunale 1° Maggio dell'Aquila, investendo cinque bambini tra i 3 e i 5 anni. Un piccolo di 4 anni è morto durante il trasporto all'ospedale dell'Aquila per il grave trauma subito nonostante le manovre rianimatorie tempestivamente eseguite. Un altro è in gravi condizioni. Tre feriti sono stati traportati a Roma: due in elisoccorso al Policlinico Gemelli e uno in ambulanza all'ospedale pediatrico Bambino Gesù.

La ricostruzione dell'incidente

Secondo le prime ricostruzioni una mamma avrebbe parcheggiato l’auto (che si è sfrenata) in una strada in discesa per andare a prendere il figlio, lasciando dentro la vettura l’altro figlio più grande (8 – 10 anni). L'auto si sarebbe sfrenata e avrebbe preso velocità, andandosi a scagliare contro il cancello della scuola, investendo i piccoli che stavano giocando in giardino visto la giornata soleggiata. Tra le ipotesi al vaglio degli inquirenti c’è quella che sia stato proprio il bambino lasciato solo nella vettura ad aver sfrenato l’auto, ipotesi che dovrà comunque essere confermata dagli inquirenti. Il procuratore Stefano Gallo sta ascoltando i vari testimoni alla presenza di Monia Lai, dirigente scolastico dell'istituto comprensivo Mazzini di cui fa parte la scuola.

I soccorritori accorsi sul luogo dell'incidente hanno dovuto liberare i piccoli rimasti incastrati tra il vano motore dell'auto e la cancellata.

Il sindaco dell'Aquila proclama il lutto cittadino

Le maestre delle due scuole - oltre all'Infanzia c'è anche l'asilo nido "Primo Maggio" - hanno cercato di gestire al meglio la situazione, evitando “che i bambini che hanno assistito alla scena restino traumatizzati, sia dall'incidente, con l'auto che ha sfondato il cancello del giardino, sia dal viavai di ambulanze e mezzi di soccorso", riferisce un’insegnante all’Ansa. "Con alcuni bambini – continua la maestra - abbiamo cercato di far finta che si sia trattato di un gioco, o quantomeno di minimizzare, spiegando che oggi i genitori sono venuti a riprenderli in anticipo. Ma quanto è difficile". Il sindaco dell'Aquila, Pierluigi Biondi, ha proclamato il lutto cittadino.