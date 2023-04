Tifoso colpito da malore, l'arbitro sospende la partita e corre soccorrerlo

Ha sospeso la partita che stava arbitrando, per soccorrere un anziano spettatore che si era si sentito male sugli spalti, praticandogli il massaggio cardiaco. Protagonista dell'episodio, avvenuto a Vastogirardi, in provincia di Isernia, l'arbitra Cristiana Laraspata, della sezione di Bari.

Al suo esordio come giudice di gara in serie D, in occasione del match tra Vastogirardi e Avezzano, Laraspata, che è specializzanda in Anestesia e rianimazione all’Università degli studi di Bari, ha interrotto la partita per soccorrere l'anziano, in attesa dell'arrivo dell'ambulanza.

La gara è ripresa solo quando l'uomo è stato portato via dai soccorritori. Purtroppo il tifoso, che sembrava essersi ripreso, è deceduto una volta arrivato in ospedale.