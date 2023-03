L'arbitro internazionale a processo per aver violentato un'atleta 16enne

Erano in un albergo durante le gare di scherma. Lei era sotto effetto dell’alcol quando lui l’ha portata in camera sua, l’ha costretta a stendersi sul letto e l’ha obbligata a subire atti sessuali. Un incubo che ha trovato fine solo quando lei è riuscita a divincolarsi, uscire dalla stanza e chiamare i genitori in lacrime per raccontare quell’orrore.

Questa è la ricostruzione della Procura che ha chiesto e ottenuto il rinvio a giudizio per un arbitro internazionale di scherma di 44 anni di Mazara del Vallo, provincia di Trapani. Per il fischietto dunque si aprirà un processo in piena regola. L’accusa dal quale si dovrà difendere? Violenza sessuale aggravata. Sì, aggravata non solo dal fatto che la presunta vittima fosse minorenne ma anche dalla condizione di inferiorità in cui si trovava.

Secondo le indagini infatti, il 44enne ha agito approfittando della condizione di inferiorità fisica della ragazza mentre si trovavano in una camera d'albergo a Riccione, durante le gare sportive. La 16enne aveva respinto gli approcci ma lui ha insistito, avendo la meglio sulla giovanissima schermitrice, che si è già costituita parte civile mentre la costituzione di Federscherma non è stata ammessa per mancanza di atto notarile.

Per l’arbitro, inizierà poi a Catania un altro processo il prossimo 25 settembre per fatti analoghi. Anche lì la pubblica accusa contesta la violenza sessuale su un'altra minore. Le due ragazze inoltre sono testimoni vicendevoli nei rispettivi processi. L’arbitro al momento è sospeso in attesa della definizione dei procedimenti.