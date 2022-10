Arianna Tamanti, scomparsa a 13 anni: "Aiutateci a trovarla"

Arianna Tamanti, 13 anni, è scomparsa ad Anguillara Sabazia, sul lago di Bracciano, a 30 minuti da Roma. Di lei non si hanno più notizie dal tardo pomeriggio di ieri, venerdì 7 ottobre, quando è uscita di casa senza poi fare più rientro. Sono ore d’ansia per la famiglia della 13enne, che ha lanciato un appello con diversi post diffusi sui social.

Arianna Tamanti si sarebbe allontanata volontariamente. È vestita di nero, ha capelli biondo cenere, occhi marroni. I carabinieri della Compagnia di Bracciano e delle stazioni locali del territorio la stanno cercando, le indagini sono in corso. Anche il Sindaco Angelo Pizzigallo - che ha diffuso la foto della giovane e l'appello - e la vicesindaco Paola Fiorucci sono in costante contatto con le autorità e la famiglia. Il tam tam per le sue ricerche si è già diffuso sui social. La stanno cercando decine di volontari, in aiuto ai carabinieri della Compagnia di Bracciano.

"Da ieri sera è scomparsa una ragazza di Anguillara, ha 13 anni e si chiama Arianna Tamanti, era vestita di nero e da quanto sappiamo stava rientrando a casa verso le 19.00. Vi chiedo gentilmente di far girare il messaggio più possibile e di darci informazioni se ne avete (qualsiasi cosa è importante)..grazie", si legge sui social in un appello più volte condiviso. Chiunque l’avesse vista o avesse notato una ragazza che corrisponde alla sua foto o alla sua descrizione, è pregato di contattare immediatamente le forze dell’ordine.