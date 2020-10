L'impiegato della Santa Sede condannato per aver drogato e fatto prostituire una liceale

Armando Cardarilli, 57 anni, dipendente del governatorato della Santa Sede nella direzione Telecomunicazioni, è stato arrestato a marzo 2019 - e da allora sospeso dal lavoro - con l'accusa di aver procurato droga e fatto prostituire una studentessa di 17 anni conosciuta sul sito "Bacheca incontri".

Armando Cardarilli: l'impiegato del Papa condannato per aver fornito droga e fatto prostituire una liceale

Cardarilli è stato condannato ieri a sei anni di carcere, anche per aver avuto rapporti con lei pagandola 100 euro a prestazione, con le accuse di prostituzione minorile, cessione di stupefacenti e tentata violenza sessuale. L'ultimo reato, spiega oggi il Corriere della Sera Roma, Cardarilli lo avrebbe commesso perché ha provato a ricattare la ragazza minacciandola di diffondere un suo filmato hot se lei non avesse avuto con lui un ultimo rapporto. La ragazza è andata a denunciare l'uomo che aveva conosciuto sul sito Bacheca incontri e che le aveva dato della cocaina quando lei si era fermata da lui dopo aver avuto un rapporto. Il giorno dopo l'ha anche accompagnata a scuola.

La svolta arriva quando l'uomo cerca di organizzare un'agenda di incontri per la ragazza. È lì che comincia a farsi chiamare "il professore" e trova anche per lei un cliente con il quale però non si incontreranno mai perché la ragazza decide di uscire dal giro. Allora lui le chiede di vedersi un'ultima volta e la minaccia con la storia del video hard, credibile perché ha la casa piena di telecamere. A quel punto lei denuncia e l'uomo viene arrestato su richiesta del pm Antonio Verdi. Del presunto filmato nessuno ha mai trovato tracce.