L'ambulante che vende (abusivamente) pugnali, katane e taser

Un arsenale con oltre 10.000 armi - pugnali, manganelli telescopici, katane e taser - è stato scoperto e sequestrato dalla guardia di finanza di Padova. Erano vendute illegalmente da un'azienda (senza la necessaria licenza di pubblica sicurezza) con un negozio ambulante. Le armi erano all'interno di un veicolo commerciale parcheggiato in prossimità di un grossista e quando sono arrivati i finanzieri hanno trovato una donna intenta a sistemare alcune confezioni di merce. Da qui la scoperta di un negozio ambulante con le armi "messe in vendita per conto della ditta individuale che era nelle immediate adiacenze".

I finanzieri hanno trovato e sequestrato 10.000 pugnali, 50 katane, 3 taser 600 tirapugni e 200 manganelli telescopici. I pugnali e le katane, forgiati con punta acuminata e con doppia lama, erano contenuti in confezioni riportanti immagini di paramilitari in azione, facendo chiaro riferimento a un uso non domestico. Così come per i taser, la legge prevede che questi oggetti possano essere venduti solo da chi ha la licenza rilasciata dal questore. Gli sfollagente telescopici e le noccoliere (o tirapugni) sono vietati. Sono definiti "strumenti atti ad aumentare le capacità offensive della persona per i quali è vietato il porto in modo assoluto ovvero senza giustificato motivo, considerandosi armi improprie". Il titolare della ditta è stato segnalato per detenzione e vendita non autorizzata di armi e ricettazione. Oltre alle armi, i finanzieri hanno sequestrare il veicolo commerciale utilizzato per il trasporto.