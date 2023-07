Arrestata la mamma che ha strangolato il figlio di un anno, il nonno: "Non doveva stare sola"

Elisa Roveda, la 45enne che ha strangolato il figlio di un anno a Voghera, è stata arrestata dai carabinieri. Lo ha comunicato in una nota il procuratore capo di Pavia Fabio Napoleone. "Sono attualmente in corso le indagini volte a far luce sull'esatta dinamica dei fatti, nonché sulle condizioni psicofisiche della donna", ha fatto sapere la procura. La 45enne è attualmente piantonata dai carabinieri di Voghera nel reparto di psichiatrica del Policlinico San Matteo di Pavia.

La dinamica dei fatti

Secondo quanto riferito dai vicini, la donna era seguita dalla famiglia dopo episodi di depressione. Era rimasta da sola a casa con il figlio per un'ora. Il padre del piccolo era uscito per andare al lavoro e un'ora dopo è arrivata la madre della donna. È stata proprio la nonna del bimbo ad allertare i soccorsi dopo essersi trovata davanti a una scena straziante. La figlia era distesa sul letto con accanto il piccolo ancora cosciente. Nonostante l'intervento immediato dei soccorritori per il bambino non c'è stato nulla da fare. Ogni tentativo di rianimarlo è stato vano. "Ho ucciso mio figlio" avrebbe detto la 45enne ai soccorritori ammettendo le sue responsabilità.

"Erano cinque anni che volevano questo bambino" ha raccontato una vicina di casa ai microfoni del TgR Lombardia. Secondo il racconto della donna l'allarme è scattato questa mattina dopo le otto. "Mi ha chiamato mio marito perché ha sentito urlare la nonna. È andato là ma poi è scappato. Mi ha detto che non ce l'ha fatta".

Il nonno: "Elisa aveva paura a stare da sola"

Elisa Roveda stava affrontando un momento molto delicato. "Quando la venivo a trovare era sempre contenta e allegra" ha raccontato il padre della donna arrestata, "è un mese e mezzo che aveva quella cosa lì", ovvero la depressione post partum. "La mia Elisa aveva paura a stare da sola, a guidare la macchina, dormiva da sua madre" ha raccontato ancora il nonno del piccolo, visibilmente scosso. "Non voleva stare da sola, non si poteva lasciarla da sola". E poi, riferendosi al genero: "Lui ha sbagliato a lasciarla da sola prima che arrivasse la mia ex moglie, doveva chiamarmi". La figlia, ha proseguito, "non dormiva, non guidava. Magari a volte le dava fastidio il bambino, ma non si era mai sfogata con lui". La coppia, stando al racconto dell'uomo, non aveva problemi. "Erano sposati dal 2017. Mio nipote era un bel bambino, cercato da tempo".

Continua a leggere su Today