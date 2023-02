Arrestata Monica Vinci: sabato scorso ha accoltellato a morte la figlia

Monica Vinci, 52 anni, è stata arrestata. C'è la prima svolta, annunciata, nelle indagini sull'omicidio di Chiara Carta a Silì. La 13enne era stata accoltellata a morte da sua mamma sabato scorso, nella loro abitazione alle porte di Oristano. La donna è sempre ricoverata in ospedale a Oristano, piantonata. Dopo il delitto si era gettata dalla finestra, ma il volo dal primo piano non le era stato fatale. Ha una frattura al bacino e un trauma cranico. Nei giorni scorsi era stata trasferita dall'ospedale Santissima Annunziata di Sassari a Oristano.

Dopo le cure del caso, verrà risvegliata dalla sedazione e solo allora potrà essere trasferita a Uta (Cagliari) dove c’è un centro clinico attrezzato che la può seguire. Oggi pomeriggio alle 15 nella frazione alle porte di Oristano si celebrerà il funerale di Chiara. Nel capoluogo è una giornata di lutto cittadino.

Ieri sera i compagni di classe, i professori di Chiara, la dirigente della scuola frequentata dalla giovane e tanti comuni cittadini si sono ritrovati in piazza Manno con una candela in mano per ricordarla. Un migliaio le persone presenti all'iniziativa. C'era anche il padre: intorno a Piero Carta, stimato vigile urbano, si è stretta nei giorni scorsi tutta la comunità, attonita.