Birra e origano comprati con i soldi della scuola finivano nella cucina della preside

Tra le provviste destinate alla mensa della scuola Falcone allo Zen di Palermo e acquistate con fondi pubblici ma che la preside Daniela Lo Verde, arrestata all'alba di oggi venerdì 21 aprile dai carabinieri per corruzione e peculato, avrebbe portato a casa, c'erano anche birra e origano. È quanto emerge dall'ordinanza con cui è stato disposto l'arresto per la dirigente, nel 2020 insignita del titolo di cavaliere della Repubblica. Arrestati anche il suo vice Daniele Agosta e una Alessandra Conigliaro, dipendente di un negozio che forniva la scuola.

La scuola che Daniela Lo Verde dirige sorge in un quartiere "di frontiera", è intitolata al giudice Giovanni Falcone e voleva essere il simbolo del riscatto di una città che lotta contro la mafia. E invece, secondo l'accusa, la dirigente si sarebbe creata una facciata di paladina antimafia ma poi avrebbe usato a suo piacimento le risorse pubbliche senza alcun rispetto delle regole.

La birra pagata con i soldi della scuola a casa della preside

"Li vuoi i succhi di frutta? Mettili qui", chiedeva la donna alla figlia in una delle tante conversazioni intercettate dai carabinieri della sezione Eppo del nucleo Investigativo di Palermo. "Anche la Corona (la birra, ndr)", rispondeva la ragazza, mentre le cimici registravano rumori di bottiglie in vetro. Una conversazione, si legge nell'ordinanza con cui sono stati disposti gli arresti domiciliari per la dirigente scolastica, che evidenzia "la premeditazione da parte della preside di voler utilizzare a suo piacimento e per li suo personale interesse i fondi destinati all'acquisto di provviste alimentari e di bevande per la mensa dell'Ics 'G. Falcone'. Appare infatti quanto meno discutibile - spiegano gli investigatori - che, tra le provviste ordinate alla ditta Eurospin da destinare alla mensa scolastica possa essere compreso anche l'acquisto di alcolici".

"Io qualche pancake me lo voglio portare", diceva anche alla madre la ragazza. E la preside subito rispondeva: "No, ce ne sono a casa, per ora lasciali qui. A casa manco c'è spazio. I bicchierini di the se vuoi ti puoi prendere", aggiungeva. "Abbiamo preso le patatine al formaggio, no?". "Non c'era spazio!", rispondeva la preside.

E le intercettazioni proseguono, Anche il semplice origano era "per casa". "Questa pure?, la giardiniera?". "Qualcuno... un paio di barattoli per casa e gli altri in cucina", rispondeva Daniela Lo Verde. "Il tonno?" "Mettilo qui sotto... poi lo portiamo a casa a Sferracavallo (frazione balneare di Palermo, ndr)".

In un caso nel pomeriggio del 21 giugno 2022, ad anno scolastico ormai terminato e a solo quattro giorni lavorativi dalla chiusura di tutti i progetti in corso, è stata accertata la consegna da parte della ditta di una grossa quantità di alimenti e vettovagliamento prima scaricato davanti all'ufficio di presidenza e poi subito riposto nella stanza dalla preside con l'ausilio del vice Daniele Agosta e di altri collaboratori. Una collaboratrice, vista evidentemente la quantità spropositata della merce consegnata, le faceva notare l'inutilità di una consegna cosi abbondante a mensa ormai chiusa.

Un'intercettazione del 6 luglio 2022 inguaia Agosta. Una volta che la dirigente andava via e dopo aver terminato il lavoro da lei affidatogli, "riempiva il suo zainetto di colore nero con confezioni di succhi di frutta, flaconi di igienizzante gel per le mani e mascherine Ffp2 che portava via".

"Alla preside e al vice anche iPhone e tablet"

Il cibo della mensa dirottato a casa è solo uno dei comportamenti contestati alla preside. Avrebbe falsificato le presenze degli alunni in progetti Pon extracurriculari "di fatto mai realizzati o realizzati solo in parte" per non perdere i fondi.

Non solo. Nell'indagine è coinvolta anche una terza persona, Alessandra Conigliaro, la dipendente del negozio R-Store di Palermo che alla preside avrebbe regalato tablet e cellulari in cambio della fornitura alla scuola, in aggiudicazione diretta e in esclusiva, del materiale elettronico.

I carabinieri hanno filmato la dipendente tirare fuori da una busta, dopo aver ottenuto copia del preventivo della ditta concorrente relativo alla fornitura degli arredi scolastici ed essersi assicurata la nuova fornitura di ulteriori Notebook, una busta con due cellulari per la Lo Verde. Andata via la donna, rimasti soli in ufficio la preside e il suo vice hanno aperto il sacchetto con gli iPhone. Il vicepreside si è lamentato con la dirigente per non aver trovato ii modello 13 Pro "da lui evidentemente richiesto", dice il gip. La Lo Verde avrebbe risposto al suo collega che i due smartphone erano per le figlie non per lui e l'avrebbe invitato a chiamare il negozio per chiederle spiegazioni.

"La Pubblica amministrazione come un pozzo da cui attingere"

La gip parla di una "realtà torbida" e di una gestione "se non altro dispotica della cosa pubblica" da parte della preside. La dirigente scolastica sarebbe stata "incontrastabile, salvo - scrive la giudice - il pericolo di ritorsioni, e avvezza alla violazione delle regole di qualsiasi natura, da quelle relative all'emergenza sanitaria a quelle di gestione dei progetti finanziati dall'Unione europea".

La Pubblica amministrazione come "un pozzo dal quale attingere costantemente qualsivoglia utilità, dagli strumenti tecnologici di ultima generazione ai generi alimentari".