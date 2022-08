Arrestata la soldatessa americana che ha investito il 15enne in bici

E' stata arrestata la donna americana di 20anni, in servizio alla base di Aviano, per aver travolto e ucciso questa notte con la sua auto un ragazzino di 15 anni a Sant'Antonio di Porcia, in provincia di Pordenone, in un tratto di strada non illuminato. La donna sarà posta agli arresti domiciliari per omicidio stradale. E' quanto ha stabilito la procura di Pordenone sulla base di quanto emerso dagli accertamenti dei carabinieri della locale Compagnia.

La vittima si trovava assieme ad alcuni amici a bordo strada, dove stavano chiacchierando, ormai tutti prossimi al rientro a casa, quando è sopraggiunta l'auto. L'automobilista avrebbe perso il controllo della vettura affrontando una rotatoria e avrebbe travolto il ragazzino, che nell'impatto è stato sbalzato a una decina di metri di distanza. Dopo l'impatto, la donna, incensurata, si è subito fermata a soccorrere il 15enne.

La cittadina americana, su disposizione della Procura di Pordenone, è stata sottoposta ad accertamenti tramite anche l'etilometro all'ospedale locale dove è stata ricoverata sotto choc.