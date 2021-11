Una 19enne italiana di origini kosovare è stata arrestata dalla polizia in un blitz a Milano. L'accusa per lei è associazione con finalità di terrorismo. La giovane è già stata trasferita in carcere.

L'arresto è arrivato al termine di un'indagine coordinata dalla Procura della Repubblica di Milano, con provvedimento emesso dal gip di quel tribunale.