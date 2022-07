Arrestate due persone per il giallo dell'uomo trovato morto in strada

Le prime tessere del puzzle del giallo di Artena si uniscono. Due persone sono state arrestate dai carabinieri per l'omicidio di un uomo, di età compresa tra 30 e 40 anni, trovato cadavere, con la gola tagliata da un coltello, in strada nel piccolo comune tra Roma e Frosinone, in via di Casa Colonnella.

In manette sono finiti due cittadini di nazionalità romena, un 27 enne e un 30enne, entrambi residenti ad Artena. Secondo le prime risultanze delle indagini, scattate subito dopo il ritrovamento della vittima ancora non identificata perché priva di documenti di identità, nella tarda serata di ieri i due avrebbero ucciso l'uomo presumibilmente con un collo di bottiglia rotto ferendolo. I due saranno accompagnati in carcere in attesa della convalida.

Nella zona, dove è avvenuto l'omicidio, non ci sono telecamere. La vittima sarebbe originario dell’Europa dell’est.