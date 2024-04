Arrestato un 32enne a Roma: "È un membro attivo dell'Isis"

A Roma la Polizia ha arrestato un 32enne cittadino del Tagikistan, colpito da mandato di arresto internazionale "per essersi arruolato nelle fila dello Stato Islamico ed essere andato in Siria a combattere nel 2014''. Secondo le forze dell'ordine l'uomo risulta essere membro attivo dell’organizzazione terroristica Isis. Il latitante sarebbe conosciuto con numerosi alias con nazionalità e date di nascita diverse, in particolare degli stati Uzbekistan, Kirghizistan e Ucraina ed è atterrato all’aeroporto di Fiumicino con volo proveniente da Eindhoven, nei Paesi Bassi, alle 11.45 di questa mattina, lunedì 8 aprile.

