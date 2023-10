Lancia sassi da bordo autostrada contro i veicoli in transito: arrestato

L'hanno fermato e arrestato ieri pomeriggio con l'accusa di resistenza a pubblico ufficiale: un 43enne senzatetto austriaco una settimana fa, era il 2 ottobre 2023, aveva colpito con sassi diversi mezzi che passavano sul raccordo autostradale Torino-Pinerolo all'altezza dello svincolo di Candiolo, dopodiché, pur essendo stato identificato, era riuscito a fuggire evitando la cattura. Lo racconta oggi TorinoToday.

Due auto (una Lancia Musa guidata da un 42enne di Bricherasio e una Renault Clio guidata da un 79enne di Moncalieri) e un tir (guidato da un 50enne di Pianezza) che viaggiavano sul raccordo autostradale Torino-Pinerolo in direzione di Pinerolo erano stati colpiti al parabrezza da sassi lanciati da bordo strada, al confine con None e Orbassano. Colpita poi anche un'auto della polizia stradale di Pinerolo che era intervenuta sul posto. Per miracolo nessuno era rimasto ferito.

I carabinieri della stazione di None hanno sorpreso l'uomo dentro a un vecchio cementificio del paese insieme ai colleghi della polizia stradale e della polizia locale. Lui ha dato in escandescenze e ha ferito uno dei poliziotti, che è stato medicato in ospedale a Pinerolo e dimesso con una prognosi di una settimana. Tra i pochi averi del senzatetto austriaco, che ha alcuni precedenti e che è solito dormire nelle aziende dismesse della zona, sono state trovate tre bottiglie incendiarie munite di stoppino.

Continua a leggere su Today.it...