Conosce un giovane su Facebook, poi inizia l'incubo: "Dammi i soldi o pubblico i video hot"

È una brutta storia quella che è venuta alla luce grazie alla denuncia di un giovane del posto e al lavoro investigativo dei carabinieri di Mazara del Vallo, grosso centro in provincia di Trapani. I militari hanno arrestato nella flagranza di reato di tentata estorsione un mazarese 24enne, già gravato da precedenti di polizia.

Mazara dell Vallo, arrestato dopo il ricatto a luci rosse

I fatti: la vittima è un ragazzo di appena venti anni. Il giovane si è presentato in caserma emotivamente molto provato, denunciando di aver ricevuto, nei mesi precedenti, diverse richieste estorsive da parte di un ragazzo conosciuto alcuni mesi prima tramite i social network. Nello specifico, il 24enne continuava da tempo a chiedere denaro alla vittima 20enne, minacciando quest'ultima di rendere pubblico sui social del materiale video e fotografico che lo ritraeva in atteggiamento "intimo", se non avesse acconsentito alle sue pretese. Sono iniziate quindi le indagini.

Gli investigatori, dopo una accurata attività, hanno appurato la totale veridicità di quanto denunciato. Hanno documentato le richieste dal tenore estorsivo e l'insistenza dell'aguzzino nel voler fissare un appuntamento per ricevere il denaro distruggendo, in cambio, tutto il materiale in suo possesso. I militari hanno predisposto un servizio di osservazione e monitoraggio dell'incontro tra i due uomini, che ha permesso di fermare l'estorsore proprio nella flagranza del reato.

Il 24enne è stato arrestato, il Tribunale di Marsala ha poi disposto i domiciliari. E per il 20enne è stata la fine di un incubo durato troppo a lungo.