Violenta una donna in un palazzo abbandonato: i poliziotti entrano nel rudere e lo arrestano

I poliziotti l'hanno sorpreso e arrestato mentre violentava una donna in un palazzo abbandonato. I fatti sono andati in scena a Caserta dove è finito in manette un uomo di 43 anni di origine nordafricana che ora dovrà rispondere di violenza sessuale. Secondo quanto ricostruito, gli agenti stavano facendo servizio di pattuglia alla periferia della città quando sono stati fermati da una persona che segnalava le grida di una donna provenire da un edificio in stato di abbandono.

Caserta, violenta una donna poi si scagli contro gli agenti

Entrati all’interno del rudere, i poliziotti hanno fatto una scoperta atroce. La vittima, la cui età non è nota, è stata trovata con gli abiti strappati mentre veniva abusata dal 43enne che poi è stato bloccato e portato in questura per essere identificato. A suo carico sono emersi numerosi precedenti. Non pago l'uomo si sarebbe scagliato anche contro i poliziotti tanto da rendere necessario l'applicazione allo stesso delle fasce di contenimento. Da quanto si è appreso i due erano entrambi senzatetto e avevano trovato un riparo di fortuna all’interno dell'edificio. La donna è stata affidata alle cure del 118 mentre il 43enne, al termine delle formalità, è stato portato in carcere a Santa Maria Capua Vetere.