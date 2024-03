Arrestato mentre violenta una donna di 60 anni: il video

Un uomo è stato arrestato in flagranza la scorsa notte a Domodossola dai carabinieri mentre stava violentando una donna in un sottoscala di un palazzo nei pressi della stazione ferroviaria. Decisiva è stata la segnalazione di un turista cinese, che dopo aver visto un senegalese di 26 anni che trascinava con forza una donna, ha subito avvertito i carabinieri.



I militari sono riusciti ad aprire il portone dello stabile e, seguendo un rumore sospetto proveniente dal sottoscala del palazzo, hanno raggiunto il locale cantine dove si sono trovati di fronte l'uomo seminudo che stava abusando della donna mentre la teneva ferma per i polsi. I militari hanno subito fermato l'uomo e soccorso la donna.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

L'uomo è stato arrestate con l'accusa di violenza sessuale e condotto presso il carcere di Verbania. La donna violentata, di nazionalità italiana e di circa sessant'anni, è stata avvicinata dall'uomo mentre, con una coperta, stava dormendo nella sala di aspetto della stazione di Domodossola. Prima di trascinare la vittima nello scantinato del palazzo dove si è consumata la violenza, un edificio che si trova di fronte alla stazione, l'uomo l'ha colpita, facendola anche cadere e sbattere la testa.

Non sarebbe la prima volta che il 26enne abusava della vittima: la donna, che risulta essere seguita dai servizi sociali, ha riferito ai militari che circa una settimana fa aveva subito dallo stesso uomo un'altra violenza, senza però denunciare l'accaduto. Anche su questo punto sono in corso le verifiche dei carabinieri.