Arrestato il padre del 25enne ucciso in un locale: aveva accoltellato due buttafuori

E' stato arrestato il padre di Leonardo Muratovic, il pugile di origini croate ucciso nella notte davanti a un locale di Anzio. L'uomo, convocato insieme ai familiari e a decine di testimoni in commissariato, ha accoltellato all'addome nell'androne dell'ufficio di Polizia i due buttafuori, ferendone uno in modo grave, che lavoravano nel locale dove la notte scorsa è scoppiata la rissa degenerata poi nell'omicidio, avvenuto in strada. I due buttafuori, di 30 e 57 anni, erano stati trasportati in ospedale: in precedenza erano stati convocati dalla polizia proprio nell'ambito dell'indagine sull'omicidio avviata dalla Procura di Velletri.

Secondo una prima ricostruzione, si sarebbe creata tensione tra il padre della vittima e i buttafuori per una serie di accuse mosse a chi lavorava alla sicurezza del locale, "responsabili", secondo gli amici e i familiari del 26enne, di aver fatto uscire il ragazzo e gli altri protagonisti della discussione senza sedare la lite.

E' alta la tensione davanti al commissariato di Anzio dove si trovano ancora i familiari di Leonardo Muratovic. Tra loro alcuni amici della vittima con lui ieri sera in discoteca. Una ragazza, in particolare, è tenuta dagli agenti all'interno: "Quando sono usciti da un locale c'era una massa, non ha visto niente. Non è indagata, perché non la fate uscire?" gridano ai poliziotti quanti stanno presidiando da ore all'uscita del commissariato. "Hanno visto un loro amico morire - urla una donna - lasciateli stare ora". Continuano le ricerche dell'assassino.