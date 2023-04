Arrestato per molestie sessuali, esce dal carcere e aggredisce una donna

Viaggiava su un Frecciarossa quando è stata avvicinata da un uomo, un 37enne di Palermo noto alle forze dell'ordine. La vittima è una ragazza di 30 anni che, nella sera del 25 aprile, è rimasta vittima di un tentativo di aggressione che scatenerà non poche polemiche. Dopo essersi avvicinato, l'uomo avrebbe infatti tentato insistentemente di approcciarla. Non riuscendoci avrebbe quindi cercato di abusare di lei trascinandola con sé. Provvidenziale l'intervento di una passeggera che viaggiava nello stesso vagone che ha tempestivamente soccorso la ragazza e chiamato la polizia. Le forze dell'ordine sono però riuscite ad intervenire solo alla Stazione di Bologna, dove il treno fermava, riuscendo così a bloccare l'uomo. Quando ne hanno verificato l'identità hanno però scoperto che si trattava della stessa persona arrestata appena dieci giorni prima per aver molestato una ragazza di 24 anni su un bus.

E dieci giorni prima lo scenario non era stato certo dissimile: anche in questo caso l'uomo si era avvicinato alla ragazza palpeggiandola e cercando di abusare di lei. Ad evitare il peggio questa volta c'era stato l'intervento dell'autista che era riuscito a bloccare le porte del bus e chiamare le forze di polizia. Successivamente il giudice aveva convalidato l'arresto dell'uomo, disponendone però successivamente la scarcerazione contro il parere del PM.

E secondo quando riporta, il Resto del Carlino, in questo caso l'uomo se la sarebbe cavata solo con una denuncia e rimanendo così a piede libero. Un particolare che, c'è da giurarci, non tarderà a fare aumentare le polemiche attorno all'ennesimo caso di violenza ai danni di una donna che forse poteva essere evitato.